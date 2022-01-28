Китай и Россия могут подписать соглашение о создании лунной станции до конца года

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Межправительственное соглашение России и Китая по сотрудничеству в создании лунной станции может быть подписано до конца года. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил заместителя главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

"В настоящее время межправительственные консультации Китая и РФ по вопросу соглашения о создании Международной научной лунной станции идут полным ходом", - сказал он. "В основном, стороны достигли консенсуса. Вполне возможно, оно (соглашение) может быть подписано как можно скорее в этом году", - указал У Яньхуа.

Во вторник посол РФ в КНР Андрей Денисов сказал, что межправительственное соглашение России и Китая по сотрудничеству в создании лунной станции практически готово и может быть подписано в скором времени.

Роскосмос и CNSA в июне 2021 года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по Международной научной лунной станции. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.