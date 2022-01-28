Рогозин обсудил с послом Кубы работы станций ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пеньей.

"Обсудили вопросы развития сотрудничества в космической сфере, в частности, работу размещенных на острове российских наземных станций ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли", - написал Рогозин в своем Telegram-канале о встрече.

Как уточнил глава Роскосмоса, поступающая на станции информация с российских и зарубежных космических аппаратов имеет реальную научную и практическую ценность и востребована у российских и кубинских потребителей.

В годовом отчете Роскосмоса за 2019 год сообщалось о размещении наземной станции ГЛОНАСС на Кубе. Подобные станции используются для повышения точности навигационного сигнала.