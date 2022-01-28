"Энергомаш" поставил двигатель РД-171МВ для испытаний в составе первой ступени "Союза-5"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" передал в прошлом году первый двигатель РД-171МВ в Ракетно-космический центр "Прогресс" для проведения испытаний. Об этом сообщил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В 2021 году мы провели первые испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты "Союз-5". Все эти испытания прошли успешно. <...> В 2021 году был поставлен первый двигатель для проведения стендовых испытаний в составе ступени", - отметил Арбузов в эфире "Роскосмос ТВ".

По словам гендиректора, все обязательства перед заказчиками были выполнены. Он отметил, что ключевыми событиями отрасли, в которых "Энергомаш" принимал участие, были пуски ракет-носителей космического назначения. В России таких пусков было 22 - все они были успешные. Также двигатели "Энергомаша" применялись в четырех пусках ракеты Atlas и двух ракетах Antares. "То есть 28 пусков в мире были обеспечены с применением двигателей НПО "Энергомаш", - добавил Арбузов.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о первом полноразмерном огневом испытании самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, все параметры были в норме. Данный двигатель создают для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

В январе прошлого года Арбузов в интервью газете "За Родину" сообщал о планах поставить в 2021 году в РКЦ "Прогресс" двигатель РД-171МВ для его испытаний в составе ступени ракеты.