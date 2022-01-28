Глава NASA надеется, что политические проблемы не затронут сотрудничество с РФ в космосе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон надеется, что политические разногласия между Вашингтоном и Москвой не помешают сотрудничеству с РФ на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

"Могут быть политические проблемы. Но когда дело доходит до нашей гражданской космической программы и нашего сотрудничества, [мы] никогда не сталкиваемся с проблемой, и я ожидаю, что так будет и впредь", - сказал Нельсон в интервью телеканалу.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта - Российской орбитальной служебной станции (РОСС). 2 сентября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания РОСС запланировано через пять-шесть лет. В NASA отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора (с США и членами альянса) предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. 26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, ответы США не содержат позитивной реакции на главный вопрос - о недопустимости дальнейшего расширения НАТО.