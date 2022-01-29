{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Старт ракеты SpaceX с итальянским спутником вновь перенесли на сутки

Это связано с неблагоприятными погодными условиями

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed перенесен с пятницы на субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила ведущая трансляции на сайте SpaceX.

Информация об отмене запуска с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди появилась за несколько минут до старта, который должен был состояться в 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск). Ранее запуск был запланирован на четверг, однако был перенесен на пятницу по аналогичным причинам.

Готовящийся к отправке радиолокационный спутник принадлежит Итальянскому космическому агентству. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года.

Теги
СШАКосмос
Глава NASA надеется, что политические проблемы не затронут сотрудничество с РФ в космосе
В NASA ранее отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года
Читать полностью