Старт ракеты SpaceX с итальянским спутником вновь перенесли на сутки

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed перенесен с пятницы на субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила ведущая трансляции на сайте SpaceX.

Информация об отмене запуска с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди появилась за несколько минут до старта, который должен был состояться в 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск). Ранее запуск был запланирован на четверг, однако был перенесен на пятницу по аналогичным причинам.

Готовящийся к отправке радиолокационный спутник принадлежит Итальянскому космическому агентству. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года.