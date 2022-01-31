Замглавы КТРВ: на одной ракете можно будет запускать несколько спутников "Кондор-ФКА-М"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Создаваемый Военно-промышленной корпорацией "НПО машиностроения" (входит в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) спутник "Кондор-ФКА-М" будет меньше по размеру своего предшественника "Кондор-ФКА", благодаря чему на одной ракете можно будет запускать сразу несколько таких спутников. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию КТРВ заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

"В перспективе возможно будет запускать на той же ракете сразу несколько спутников новой разработки. Группировки из шести аппаратов будет достаточно для эффективного информационного обеспечения работы Севморпути", - сказал он.

Ранее генеральный директор - генеральный конструктор ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов сообщил, что "это действительно перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками".

Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка), фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу. В результате аппарат сможет обеспечить значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, лучшую информативность радиолокационного сигнала.