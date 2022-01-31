В России разрабатывается маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает маневрирующий космический аппарат, который позволит сводить с орбиты космический мусор. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию корпорации заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

"Пока он на стадии разработки. Это должны быть маневрирующие космические аппараты, позволяющие сводить с орбиты крупные мусорные объекты", - сказал он.

Хромов пояснил, что аппараты должны будут сбрасывать мусор с орбиты, чтобы он сгорал в атмосфере, а если падал, то падал управляемо.