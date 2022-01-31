{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России разрабатывается маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором

Аппараты должны будут сбрасывать мусор с орбиты, чтобы он сгорал в атмосфере, отметил заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает маневрирующий космический аппарат, который позволит сводить с орбиты космический мусор. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию корпорации заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

"Пока он на стадии разработки. Это должны быть маневрирующие космические аппараты, позволяющие сводить с орбиты крупные мусорные объекты", - сказал он.

Хромов пояснил, что аппараты должны будут сбрасывать мусор с орбиты, чтобы он сгорал в атмосфере, а если падал, то падал управляемо.

Теги
Россия
Круизный лайнер вынудил SpaceX вновь перенести запуск ракеты с итальянским спутником
Лайнер двигался в запрещенную зону
Читать полностью