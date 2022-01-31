На МКС скоро установят гиперспектрометр для зондирования Земли

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Гиперспектрометр, который позволит осуществлять дистанционное зондирование Земли в рамках эксперимента "Ураган", в ближайшее время будет установлен на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), распространенном в понедельник.

"В ближайшем будущем на Российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) будет установлен уникальный гиперспектрометр, который в рамках космического эксперимента "Ураган" поможет решать задачи, связанные с дистанционным зондированием Земли с орбиты", - говорится в сообщении.

Как уточнили в корпорации, в настоящий момент прибор проходит испытания в РКК на стенде-двойнике служебного модуля "Звезда". Аппаратурный модуль, разработанный компанией "Лептон", будет установлен на иллюминатор станции, он будет вести съемку в спектральных диапазонах. Специальный кронштейн для крепления и программное обеспечение разработаны в Московском физико-техническом институте (МФТИ) по техзаданию "Энергии".

Гиперспектральную съемку, говорится в сообщении, можно сравнить с микроскопом, который проникает в тонкую структуру снимаемого объекта и позволяет получить гораздо больше информации о нем. "В мире космическая гиперспектрометрия широко применяется для решения задач глобальной и региональной экологии, сельского, лесного и водного хозяйства, мониторинга различных чрезвычайных ситуаций", - пояснили в РКК "Энергия".

Обработка результатов съемки будет проводиться непосредственно на борту станции для более оперативного анализа. "Аппаратура после ее установки на кольцо иллюминатора станции с помощью специального программного обеспечения и подвижного электромеханического кронштейна будет самостоятельно проводить нацеливание на необходимую точку съемки", - добавили в корпорации.

Снимки и спектрометрическая информация, которые удается получить в рамках эксперимента "Ураган", используются Институтом географии, Институтом космических исследований, Институтом проблем механики, МГТУ имени Н. Э. Баумана и другими. "Проект будет развиваться и дальше как на платформе МКС, так и будущей Российской орбитальной служебной станции, проектирование которой сейчас ведется", - добавили в РКК.