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Китайский космический зонд прислал новогоднее поздравление с Марса

Аппарат "Тяньвэнь-1" провел на марсианской орбите уже 557 дней

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Китайский орбитальный модуль "Тяньвэнь-1" прислал на Землю видеокадры с Марса и поздравление с наступающим Новым годом по лунному календарю. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

На кадрах, опубликованных CNSA, видны фрагменты орбитального модуля на фоне поверхности планеты.

По состоянию на понедельник аппарат "Тяньвэнь-1" провел на марсианской орбите уже 557 дней. Между тем марсоход "Чжужун" (Zhurong) прошел в общей сложности 1 524 м по поверхности планеты. По данным космического управления, с момента запуска 23 июля 2020 года марсианская миссия отправила на Землю 600 ГБ научных данных. 2 февраля "Тянвэнь-1" отметит первую годовщину пребывания на орбите.

Наступление нового года Тигра по традиционному календарю будет отмечаться 1 февраля, празднества официально продолжатся неделю.

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