Реабилитацию космонавта Дуброва после почти годового полета не будут увеличивать

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Время реабилитации космонавта Роскосмоса Петра Дуброва, который в конце марта вернется на Землю после практически годового полета, не планируется увеличивать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Сроки послеполетной реабилитации Петра Дуброва и Антона Шкаплерова не будут увеличены, но программа реабилитации предусматривает индивидуальный подход к каждому космонавту и может быть изменена в зависимости от состояния их здоровья в ходе послеполетных обследований", - рассказали в ЦПК в ответ на соответствующий вопрос.

Как уточнили в пресс-службе, реабилитация космонавтов после длительного космического полета проводится в два этапа. "Первый (острый) этап реабилитации, который продлится 21 день, Петр Дубров и Антон Шкаплеров проведут на базе комплекса предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звездном городке", - пояснили там.

Второй (санаторно-курортный) этап, отметили в Центре подготовки космонавтов, будет проходить в условиях морского побережья или среднегорья России. Отличаться реабилитация после почти годового полета будет восстановительными мероприятиями, которые направлены на восстановление тонуса мышц, координаторных и статокинетических функций, скоростно-силовых качеств космонавтов, добавили в пресс-службе.

"Восстановительно-лечебные мероприятия в условиях санатория (второй этап), будут отличаться и строиться с учетом общего состояния космонавта и его динамики восстановления функций, с соблюдением принципов комплексности, систематичности, последовательности, а также индивидуализации назначения реабилитационных мероприятий и физиотерапевтических процедур", - заключили в ЦПК.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" на Землю запланирована на 30 марта. На нем на Землю вернутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля прошлого года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. На Землю на этом корабле осенью вернулись члены киноэкипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые прибыли на станцию на корабле "Союз МС-19" 5 октября с космонавтом Антоном Шкаплеровым.