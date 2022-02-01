SpaceX запустила в США ракету-носитель с итальянским радиолокационным спутником

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли COSMO-SkyMed. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Запуск состоялся в 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск вторника) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Ожидается, что приблизительно через восемь минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме. Через час после старта спутник должен быть выведен на околоземную орбиту.

Запуск, намеченный изначально на 27 января, четырежды переносился. Три раза специалисты SpaceX вынуждены были отложить его на сутки из-за неблагоприятных погодных условий в районе мыса Канаверал, а в воскресенье он был перенесен из-за появления в зоне запуска постороннего судна.

Радиолокационный спутник COSMO-SkyMed принадлежит Итальянскому космическому агентству. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года.