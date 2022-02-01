Ученые выяснили, что планеты могут формироваться в окрестностях умирающих звезд

ТАСС, 1 февраля. Европейские и австралийские планетологи открыли сразу несколько десятков необычных планетных систем, возникших в окрестностях двойных престарелых звезд, недавно сбросивших свои внешние оболочки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Католического университета Левена.

"Примерно каждая десятая двойная звезда в возрасте, которые мы изучили, оказалась окружена протопланетным диском, внутри которого присутствовали разрывы. Это свидетельствует о том, что внутри этой структуры скрываются объекты, которые поглотили всю материю в окружающих их областях диска", - заявил научный сотрудник Католического университета Левена (Бельгия) Жак Клуска, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Звезды средних размеров, похожие на Солнце, заканчивают свою жизнь в ходе сложного процесса и превращаются в белых карликов. На первых этапах этой трансформации ядро престарелых звезд сжимается, а температура внутри него резко вырастает, что приводит к резкому расширению внешних оболочек светила. По мере выгорания гелия и других тяжелых элементов эти оболочки сбрасываются, что приводит к формированию так называемой планетарной туманности вокруг умирающего светила.

Как отмечают Клуска и его коллеги, астрономы давно считают, что эти скопления газа и пыли играют важную роль в формировании "стройматериалов" для планет, возникающих в окрестностях уже следующего поколения звезд. При этом большинство ученых сомневается в том, что внутри планетарных туманностей могут формироваться новые планеты и другие каменистые небесные тела.

Новый источник планет

Европейские и австралийские планетологи раскрыли ошибочность этого представления в ходе наблюдений за 85 двойными звездными системами, одно из светил которых успело сбросить часть внешних оболочек. Благодаря соседству со вторым светилом, эти скопления газа и пыли превратились в дискообразную структуру, похожую по форме на протопланетные диски молодых звезд.

Клуска и его коллеги детально изучили структуру этих дисков при помощи снимков, которые были получены за последние несколько десятилетий орбитальными телескопами "Спитцер" и ISO. Ученых интересовало то, как были распределены газ и пыль внутри этих структур, а также то, присутствовали ли в них характерные провалы, внутри которых обычно скрываются планеты в протопланетных дисках у новорожденных звезд.

К большому удивлению астрономов, подобные разрывы существовали сразу в десяти изученных ими газопылевых дисках, которые окружают умирающие престарелые звезды в двойных системах. Это свидетельствует о том, что новые планеты возникают в окрестностях подобных светил достаточно часто, что противоречит общепринятым представлениям о типичной траектории эволюции планетарных туманностей.

Существование этих планет, по словам Клуски и его коллег, позволяет объяснить некоторые странности в химическом составе планетарных туманностей, в том числе необычно низкую долю тугоплавких элементов и минералов в их материи. Последующие наблюдения за подобными светилами при помощи микроволновой обсерватории ALMA, как надеются ученые, помогут им подтвердить эту теорию.