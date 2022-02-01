Умер Владимир Серебренников, осуществлявший техруководство при создании "Спектра-Р"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Имевший отношение практически ко всем разработкам НПО им. С. А. Лавочкина Владимир Серебренников умер в возрасте 95 лет. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 января 2022 года на 96-м году жизни скончался Владимир Алексеевич Серебренников, посвятивший 62 года своей жизни созданию передовой авиационной и космической техники. При непосредственном участии Владимира Алексеевича разработаны практически все основные изделия Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") с конца 50-х годов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, прощание с Серебренниковым состоится 4 февраля в 12:00 мск в крематории на Митинском кладбище. В Роскосмосе также выразили соболезнования родным и близким Серебренникова. "Это большая потеря для отечественной космонавтики, когда уходят из жизни такие хранители уникальных знаний и конструкторских умений. Если человек отдает большую часть своей жизни какому-либо делу, он навсегда оставляет в нем свой след", - пояснили там.

Серебренников начал работать в Машиностроительном заводе № 301 в подмосковных Химках (сейчас - НПО Лавочкина) в 1950 году. До этого он работал на Горьковском авиационном заводе №21, где находилось производство истребителей конструкции С. А. Лавочкина. В Машиностроительном заводе №301 он прошел путь от инженера-конструктора опытно-конструкторского бюро до заместителя главного конструктора (1998-2004 годах).

В 1980 году Серебренникову присудили Государственную премию СССР, в 1986 году он был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот" за большой вклад в осуществление международного проекта "Венера-Галлея", за разработку автоматических межпланетных станций "Вега-1" и "Вега-2".

С 2005 по 2011 год Серебренников осуществлял техническое руководство при создании, испытаниях и успешном запуске космическото телескопа "Спектр-Р" (международный проект "Радиоастрон").