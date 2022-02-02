В Роскосмосе создали алгоритм, увеличивающий объем передачи данных со спутников в 10 раз

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новый алгоритм сжатия данных, созданный холдингом "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), позволит в 10 раз увеличить передачу данных со спутников. Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

"Создаваемая в РКС технология позволит без изменения конструкции космических аппаратов ДЗЗ [дистанционного зондирования Земли] увеличить объем передаваемой информации от 1,2 до 10 раз", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, российские инженеры будут использовать специальный адаптивный математический алгоритм, который позволит непосредственно на орбите архивировать передаваемую космическими аппаратами информацию, значительно уменьшая размер передаваемого файла.

"Такой алгоритм может быть внедрен на космических аппаратах ДЗЗ, в том числе передающих на Землю большие объемы данных, типа "Ресурс", "Кондор", поскольку наиболее перспективной является технология сжатия оптических снимков, которые занимают наибольший объем передаваемой информации и поддаются сжатию без потерь", - приводят в госкорпорации слова начальника отделения разработки цифро-аналоговой аппаратуры РКС Александра Мордвинова.

Как говорится в сообщении, добиться повышения характеристик обычными методами уже практически невозможно, так как современные высокоскоростные радиолинии практически достигли так называемой границы Шеннона (ограничения максимальной скорости передачи данных через канал с заданным уровнем помех).