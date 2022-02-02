Россия и Бангладеш могут создать спутниковую систему зондирования Земли

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) и Bangladesh Satellite Company Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание спутниковой системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Бангабандху-2" в интересах республики. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

"Стороны выражают намерения в установлении партнерских отношений с целью развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции и услуг российской ракетно-космической промышленности на территории Народной Республики Бангладеш, включая создание спутниковой системы дистанционного зондирования Земли "Бангабандху-2", - приводятся слова из меморандума в сообщении.

Также документ подразумевает сотрудничество в создании наземных спутниковых станций для приема данных ДЗЗ с российских и зарубежных космических аппаратов, предоставление пусковых и консалтинговых услуг, организацию образовательных программ в области космоса.

Как уточнили в "Главкосмосе", меморандум о сотрудничестве вступает в силу после подписания и будет действовать до конца 2026 года.