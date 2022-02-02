Орбиту МКС планово поднимут на 400 м 6 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) ожидается 6 февраля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 6 февраля 2022", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что целью маневра является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой "Союза МС-19" (30 марта).

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), в 12:30 по московскому времени намечается выдать команду на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Ожидается, что они проработают 109,4 секунды и выдадут импульс 0,2 м/с", - отмечается в сообщении.

В результате высота орбиты увеличится на 400 м.

В настоящий момент на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.