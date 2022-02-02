NASA перенесло полет вокруг Луны в рамках программы "Артемида" на апрель-май

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переносит запланированный на март полет космического корабля Orion вокруг Луны в рамках лунной программы Artemis на апрель-май 2022 года. Об этом в среду в ходе телефонной конференции сообщил представитель ведомства Майк Болджер.

"Окно в апреле будет открыто с 8 по 23 число, в мае - с 7 по 21 число", - сказал он. По его словам, более точную дату пока определить сложно. Перенос связан с тем, что специалистам необходимо провести дополнительную подготовку космического корабля к полету. "Запустим корабль, когда точно будем готовы", - подчеркнул представитель NASA.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту - запланирован на 2023 год. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

В августе прошлого года генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.