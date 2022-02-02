Рогозин: определена последовательность испытаний системы безопасности корабля "Орел"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Последовательность испытаний системы безопасности перспективного пилотируемого корабля "Орел", которые пройдут на космодроме Восточный, окончательно утверждена. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Утром в РКК (Ракетно-космической корпорации - прим. ТАСС) "Энергия" окончательно определились с последовательностью испытаний системы безопасности нового пилотируемого корабля "Орел" на космодроме Восточный, начиная с отработки ракетного блока аварийного спасения", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Как отметили в госкорпорации, испытания начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения с отстрелом, уводом и приземлением в безопасном районе. "Затем пройдут испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. Также предусмотрены четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления", - говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

В среду Рогозин посетил с рабочим визитом РКК "Энергия" им. С.П. Королева, где осмотрел производство макетов перспективного пилотируемого корабля "Орел" для различных этапов испытаний и первого летного экземпляра корабля.

Также глава госкорпорации посетил НПО им. С.А. Лавочкина. "В ходе визита на НПО имени Лавочкина глава Роскосмоса ознакомился с производством аппаратов "Электро-Л" №4 и "Арктика-М" №2. Также он проверил готовность российской межпланетной станции "Луна-25" к предстоящему в этом году запуску и заслушал доклад о подготовке космического аппарата миссии ExoMars 2022 к транспортировке на космодром Байконур", - добавили в Роскосмосе.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусмотрена. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.