РКК "Энергия": вопрос затопления МКС будут решать на уровне правительств стран-партнеров

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Техническая возможность свода МКС с орбиты прорабатывается с момента ее создания. Решение о затоплении будет приниматься на уровне правительств стран - участниц проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

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"Техническая возможность свода станции с орбиты прорабатывается, в том числе вместе с партнерами, с момента создания станции, так как является одним из этапов полета изделия", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в корпорации, "вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам ее затопления определяется на правительственном уровне стран - партнеров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон".

В конце января генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что специалисты из США в 2021 году впервые всерьез обратились к России, чтобы решить, как в будущем будет затоплена Международная космическая станция. По его словам, американские партнеры уже давно думают, что делать дальше, отметил Соловьев, поскольку понимают, что надо создавать новую станцию.

В январе в презентации, представленной гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на совещании по итогам 2021 года, сообщалось, что госкорпорация и NASA ведут консультации о продлении эксплуатации МКС до 2030 года.