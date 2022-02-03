Запуск спутников OneWeb с Куру состоится вечером 10 февраля

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится вечером 10 февраля. Соответствующую информацию опубликовала в четверг компания - оператор космических запусков Arianespace.

"Запланированный на 10 февраля в 15:09 по местному времени (21:09 мск) полет ракеты "Союз" под индексом VS27 станет первой миссией европейского оператора космических запусков Arianespace в этом году", - говорится в коммюнике.

Как отмечается в заявлении, после этого 13-го в общей сложности запуска спутников OneWeb их количество на орбите достигнет 428. В ходе нынешней миссии ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" должна доставить 34 космических аппарата компании на околополярную орбиту на высоте 450 км. Продолжительность миссии по развертыванию группировки спутников составит 3 часа и 33 минуты, отделение спутников будет производиться в девять этапов.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). По словам гендиректора "Главкосмоса", всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами-носителями "Союз".