Международный астрономический союз создал Центр по защите неба от флотилий спутников

ТАСС, 4 февраля. Международный астрономический союз создал специализированный Центр по защите неба от флотилий спутников. Он будет координировать усилия ученых по борьбе с последствиями запусков подобных аппаратов для оптических и радиоволновых наблюдений за космосом, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).

"Создание этого Центра станет важным шагом к обеспечению того, что технологические инновации не будут мешать нам как изучать ночное небо, так и просто наслаждаться его видом. Я уверена в том, что научные организации, участвующие в работе Центра, будут успешно координировать работу астрономов на глобальном уровне", - заявила президент Международного астрономического союза (МАС) Дебра Эльмегрин, чьи слова приводит пресс-служба NOIRLab.

Как отмечается в сообщении, представители МАС впервые заявили о возможности создания подобного центра еще в июне прошлого года после серии обсуждений последствий запусков флотилий спутников, которые проходили как в рамках астрономического сообщества, так и в стенах ООН и некоторых других международных организаций.

В соответствии с замыслами руководства МАС, в работе этого центра примут участие десятки научных организаций и индивидуальных астрономов, усилия которых будут координировать две крупных научных организации, NOIRLab и недавно созданная обсерватория SKA, международный проект, чьи представители участвуют в постройке крупнейшего радиотелескопа мира в Южной Африке и Австралии.

Ученые надеются, что в работе Центра примут участие не только их коллеги, но и представители Starlink и других космических компаний, планирующих проводить массовые запуски флотилий спутников связи. Как предполагают Эльмегрин и ее коллеги, совместная работа с представителями бизнеса потенциально позволит решить эту проблему с минимальными потерями для исследователей и разработчиков систем космической связи.

Чистое небо

Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, были раскрыты компанией SpaceX в январе 2015 года. В соответствии с этими планами американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тыс. коммуникационных спутников, работающих на разных длинах волн. В конце 2019 года были объявлены планы по запуску еще 30 тыс. спутников.

Идея по созданию этой флотилии вызвала опасения как в индустрии, так и среди астрономов. После запуска первой серии космических аппаратов Международный астрономический союз и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.

Эти опасения были подтверждены в ходе последующих наблюдений и после запуска новой партии зондов Starlink, оснащенной специальным светопоглощающим покрытием. Как впоследствии заявили эксперты МАС и независимые коллективные астрономы, эти меры не были достаточными для того, чтобы сделать спутники связи полностью невидимыми для астрономических приборов.