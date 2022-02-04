НПО автоматики в 2022 г. проведет испытания макетов системы управления для ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. НПО автоматики им. Н. А. Семихатова планирует в 2022 году провести испытания макетов системы управления, которая разработана для перспективной ракеты "Союз-5". Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"Изготавливаем макеты, чтобы в следующем году (имеется в виду 2022 год, интервью было записано в прошлом году - прим. ТАСС) проводить изготовление и испытания макетов, а уже потом опытных образцов", - сказал Мисюра в эфире "Роскосмос ТВ".

По словам гендиректора, в прошлом году НПО автоматики также приступило к работам по теме "Амур-СПГ": предприятие будет создавать систему управления ракеты.

Ракета-носитель "Союз-5" разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации комплекса "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".