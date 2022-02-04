Комиссия одобрила вывоз ракеты "Союз" на стартовый стол космодрома Куру 7 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Совместная российско-французская комиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз СТ-Б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане в понедельник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Совместная российско-французская комиссия, рассмотрев результаты подготовки ракеты-носителя "Союз СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат", а также с учетом штатной сборки космической головной части с космическими аппаратами OneWeb приняла решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс космодрома Куру во Французской Гвиане 7 февраля 2022 года", - отметили в Роскосмосе.

В пресс-службе напомнили, что запуск ракеты "Союз" с 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 10 февраля в 21:09:37 мск.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). По словам гендиректора "Главкосмоса", всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.