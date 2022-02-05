Специалисты из США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Американские коллеги попросили снизить орбиту МКС на несколько километров на постоянной основе. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше - 416 км", - отметил Муртазин.

По словам баллистика, такая орбита МКС может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.

24 декабря 2021 года высота орбиты МКС была понижена почти на два километра. Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.