Ракету "Союз-2.1а" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В субботу, 5 февраля, в 10:00 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" прошли в штатном режиме. "Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - добавили в министерстве.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 10:09 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - отметили в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны России, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие семнадцать лет с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.