Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту военный спутник

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Космический аппарат в интересах российского военного ведомства выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 5 февраля, в 10:00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие семнадцать лет с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.