Наземные средства ВКС взяли на управление военный спутник, запущенный с Плесецка

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу, принят на управление наземными средствами ВКС. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули там.

Космическому аппарату был присвоен порядковый номер "Космос-2553".

"Технологический космический аппарат "Космос-2553" оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц", - добавили в министерстве.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.