В РКК "Энергия" сообщили, что отработка супербыстрой схемы полета к МКС продолжится летом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты продолжат отрабатывать одновитковую схему полета к Международной космической станции (МКС) во время запуска грузового корабля "Прогресс МС-20" летом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"Мы будем готовить условия для проведения четырехвитковой схемы сближения "Прогресса МС-20" и на ее фоне отработаем элементы одновитковой схемы", - отметил Муртазин.

Баллистик пояснил, что на завершающем этапе сближения корабль будет выведен на коэллиптическую орбиту, и в заданный момент будет выполнен импульс для перехода на орбиту МКС по оптимальной гомановской траектории. "Полет позволит подтвердить наши расчеты перед окончательным переходом к одновитковой схеме", - добавил эксперт.

В апреле 2019 года РКК "Энергия" рассказала о разработке одновитковой схемы сближения космических аппаратов с МКС. Тогда в пресс-службе РКК отметили, что она может быть реализована через два-три года. Элементы одновитковой схемы сближения с МКС были отработаны во время полета грузового транспортного корабля "Прогресс МС-17" летом прошлого года.

В декабре 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с космонавтами сообщил, что полеты по одновитковой схеме на космических кораблях к МКС начнутся уже в скором времени.