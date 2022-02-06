Коррекцию орбиты МКС перенесли на 8 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Маневр по изменению орбиты Международной космической станции (МКС) отложен до 8 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"По баллистическим условиям коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля и состоится в 10:56 мск", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". "По обновленным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), они будут включены в 10:56 по московскому времени и проработают 142,3 секунды", - добавили в Роскосмосе.

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 12:30 мск 6 февраля. Двигатели "Прогресса МС-18" должны были проработать 109,4 секунды, предполагалось, что в результате орбита будет увеличена на 400 метров.

Маневр необходим для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19" (30 марта).

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.