Специалисты РКК "Энергия" получили патент на супербыструю схему полета до МКС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) запатентовали метод одновиткового полета до Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.

"Нам выдали патент, с 12 ноября он включен в реестр государственных изобретений Российской Федерации", - отметил он.

По словам баллистика, в одновитковой схеме полет до МКС займет около двух часов. Предполагается, что корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту, геометрически подобную орбите МКС. Когда станция наблюдается с корабля под углом 23 градуса над горизонтом, выполняется импульс, который через полвитка приведет корабль в окрестность станции. При необходимости этот импульс экипаж выполняет вручную.

"Для одновитковой схемы допустимый диапазон начальных фазовых углов [угловое расстояние между кораблем и станцией после выведения на орбиту] составляет примерно 1 градус. Обеспечить такую высокую точность тяжело", - убежден эксперт.

Муртазин пояснил, что значительно расширить фазовый диапазон позволит квазикомпланарное выведение, при котором корабль выводится на орбиту с небольшим рассогласованием с плоскостью орбиты МКС. "Траектория ракеты-носителя (РН) на участке полета первой и второй ступеней остается неизменной. Когда начинает работать третья ступень, система управления плавно разворачивает РН по курсу и выводит на новое наклонение, на две-три сотых градуса отличающееся от наклонения МКС", - рассказал баллистик, подчеркнув, что соответствующие возможности ракеты подтвердили разработчики и носителя (РКЦ "Прогресс"), и его системы управления (НПО автоматики).

Затем, чтобы совместить плоскость орбиты с орбитой МКС, кораблю потребуется боковой импульс. "Если построить схему правильно и сместить импульс подъема для сближения в точку пересечения плоскостей орбит корабля и МКС, цена боковой составляющей импульса "потонет" в большом импульсе подъема", - добавил Муртазин.

Об отработке

В апреле 2019 года РКК "Энергия" рассказала о разработке одновитковой схемы сближения космических аппаратов с МКС. Тогда в пресс-службе РКК отметили, что она может быть реализована через два-три года. Элементы одновитковой схемы сближения с МКС были отработаны во время полета транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" летом прошлого года.

В декабре 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с космонавтами рассказал, что полеты по одновитковой схеме на космических кораблях к МКС начнутся уже в скором времени.