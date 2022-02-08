Высоту орбиты МКС поднимут после переноса для подготовки к старту "Союза"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Коррекция орбиты МКС пройдет во вторник после воскресного переноса и обеспечит формирование баллистических условий перед запуском корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19". Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 8 февраля 2022 года с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-19" (30 марта)", - сообщили в госкорпорации.

Для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Как отмечается на сайте Роскосмоса, двигатели "Прогресса МС-18" будут включены в 10:56 мск, они проработают 142,3 секунды.

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 12:30 мск 6 февраля. Двигатели "Прогресса МС-18" должны были проработать 109,4 секунды, предполагалось, что в результате орбита будет увеличена на 400 метров. Отмена маневра произошла по баллистическим причинам.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.