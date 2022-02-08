Оба пилотируемых запуска "Союза МС" в 2022 году пройдут по трехчасовой схеме полета к МКС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Оба полета пилотируемых кораблей "Союз МС" к МКС в 2022 году будут проходить по двухвитковой схеме сближения (около трех часов). Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"Два пилотируемых "Союза" мы хотим запустить к МКС по двухвитковой схеме", - отметил Муртазин.

По его словам, два грузовых корабля - "Прогресс МС-19" и "Прогресс МС-21" - будут лететь к МКС по двухсуточной схеме, а "Прогресс МС-20" - по четырехвитковой (около шести часов).

Ранее в Роскосмосе сообщили, что первый пилотируемый старт в 2022 году (корабль "Союз МС-21") запланирован на 18:55 мск 18 марта, второй ("Союз МС-22") - 16:54 мск 21 сентября. Первый в 2022 году грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля в 07:25 мск, "Прогресс МС-20" будет запущен 3 июня в 12:33 мск, а "Прогресс МС-21" - 26 октября в 03:19 мск.