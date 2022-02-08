Студентов НИУ ВШЭ задействуют в создании группировки спутников мониторинга судоходства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Студенты НИУ ВШЭ будут задействованы в проекте создания группировки наноспутников для мониторинга судоходства, в том числе в Арктике по Северному морскому пути. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"НИУ ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства. Студенты Высшей школы экономики принимают участие в проекте российской спутниковой автоматической идентификационной системы (AIS) мониторинга судоходства. Она будет отслеживать и корректировать маршруты движения судов в том числе в Арктике по Северному морскому пути", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в группе, наноспутники на отечественной платформе формата CubeSat 3U (30х10х10 см) разработки компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) будут запущены в течение 2022 года. "Его полезная нагрузка состоит из аппаратно-программного комплекса AIS, который принимает навигационные данные с судов. Далее собранная информация с космического аппарата передается на наземные станции и обрабатывается", - рассказали в пресс-службе.

Управление космическими аппаратами будет осуществляться из Центров управления полетами НИУ ВШЭ и "Спутникс". Миссия будет реализована в рамках программы Space-PI при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса "Дежурный по планете". НИУ ВШЭ, добавили в пресс-службе, планирует открыть магистерскую программу "Информационные системы и технологии", чтобы подготовить молодых специалистов в области космических технологий.

Программа Space-Pi - научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов (формата "Кубсат", спутники размером 10х10х10 см) на российской цифровой платформе.