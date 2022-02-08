NASA заключило контракт на $194 млн на разработку ракеты для получения образцов с Марса

ТАСС, 8 февраля. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin на $194 млн на создание специального пускового аппарата Mars Ascent Vehicle (MAV), который доставит образцы грунта и воздуха Марса на Землю.

"NASA заключило контракт с компанией Lockheed Martin, штат Колорадо, на создание пускового аппарата Mars Ascent Vehicle - небольшой и легкой ракеты для отправки горных и осадочных пород, атмосферы с поверхности Красной планеты", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник. MAV станет первой ракетой, запущенной с другой планеты, а также "важной частью кампании по извлечению образцов, собранных марсоходом NASA Perseverance, и доставке их на Землю". Сумма контракта составит $194 млн, срок его реализации рассчитан на шесть лет.

Для доставки образцов грунта с Марса потребуется в целом три отдельных космических аппарата. Первым будет марсоход Perseverance, который осуществил посадку в районе кратера Езеро 19 февраля 2021 года. С помощью дистанционного манипулятора длиной 2,1 м марсоход соберет образцы грунта и оставит часть из них их на поверхности планеты.

Затем уже другой марсоход, отправленный Европейским космическим агентством (ЕКА), должен будет забрать эти образцы и поместить в Mars Ascent Vehicle, который выведет их на орбиту.

На финальном этапе космический корабль ЕКА Earth Return Orbiter ("Орбитальный аппарат для возвращения на Землю") заберет из с орбиты Красной планеты и доставит обратно на Землю в 2030-х годах. Анализ этих образцов может дать ответ на вопрос о существовании жизни на Марсе.