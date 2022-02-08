Южная Корея вложит $10 млн в создание нового двигателя для ракеты-носителя

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Республика Корея инвестирует 12 млрд вон ($10 млн) в разработку высокопроизводительных ракетных двигателей на жидком топливе к следующему году, чтобы ускорить реализацию космического проекта. Об этом сообщило во вторник министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

В 2020 году правительство страны представило программу Space Challenge ("Космический вызов"), целью которой является создание к 2030 году новых технологий в космической отрасли. Проект ставит целью разработку космической ракеты следующего поколения, которая придет на смену ракете-носителю "Нури" (KSLV-II), оснащенной 75-тонными двигателями.

В октябре прошлого года в стране был произведен первый запуск "Нури". В ходе полета все системы сработали в штатном режиме, однако на последнем этапе ракета не смогла вывести полуторатонный макет спутника на орбиту. Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.