Орбиту МКС штатно подняли для подготовки к старту "Союза"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована во вторник утром. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"315-я коррекция орбиты МКС выполнена штатно", - сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации.

По информации Роскосмоса, в 10:56 мск грузовой корабль "Прогресс МС-18" скорректировал высоту орбиты Международной космической станции перед запуском в космос корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19". Средняя высота орбиты в этот раз была увеличена на 0,45 км и составила 417,6 км.

"Двигатели проработали 142,3 секунды, а величина импульса составила 0,26 м/с", - уточняется в сообщении.

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 12:30 мск 6 февраля. Двигатели "Прогресса МС-18" должны были проработать 109,4 секунды, предполагалось, что в результате орбита будет увеличена на 400 метров. Отмена маневра произошла по баллистическим причинам.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.