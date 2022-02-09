Эксперт: на Луну на "Ангаре" можно полететь только с одновитковой схемой стыковки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехпусковые запуски космонавтов на Луну с помощью ракет-носителей "Ангара" будут возможны только при реализации одновитковой схемы сближения. Такое мнение выразил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"Та программа (имеется в виду четырехпусковая программа полетов к Луне на "Ангаре", представленная в правительство) напрямую зависит от реализации одновитковой схемы сближения, она без одновитковой схемы не может быть выполнена", - отметил Муртазин.

Как уточнил эксперт, в данной программе предполагается использование ракеты-носителя "Ангара-А5В". Она будет выводить кислород-водородный разгонный блок, с которым на орбите должны стыковаться лунный взлетно-посадочный модуль и пилотируемый корабль, запускаемые отдельно. Срок работоспособности этого блока составляет около семи часов, и одновитковая схема позволит преодолеть это ограничение.

В конце 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что наличие с 2023 года двух стартовых комплексов под "Ангару" (на Восточном и Плесецке) позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Это станет основным инструментом для начала лунных исследований.