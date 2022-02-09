НПО "Энергомаш" модернизирует устаревший стенд испытаний двигателей для ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в Роскосмос) готовится к комплексным испытаниям новой информационно-измерительной системы на стенде огневых испытаний №1, которая предназначена для повышения качества огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Создаваемая система позволяет регистрировать нескольких сотен параметров. Она построена с использованием новейшего оборудования с высокими техническими и метрологическими характеристиками. Это повысит точность и качество регистрируемых параметров при проведении огневых испытаний двигателей РД-171МВ для дальнейшего их качественного анализа инженерами-конструкторами", - привели в пресс-службе слова генерального директора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова.

В Роскосмосе пояснили, что информационно-измерительная система заменит морально устаревший измерительный комплекс медленноменяющихся параметров, систему измерений быстроменяющихся параметров. Подрядчиком работ выступает "Протон-ПМ" (входит в интегрированную структуру НПО "Энергомаш" Госкорпорации "Роскосмос").

"Уже выполнены этапы проектных работ, изготовление, монтаж системы и пуско-наладочные работы на стенде огневых испытаний №1. Сейчас система находится в стадии ввода в опытную эксплуатацию, проводятся мероприятия по метрологической аттестации, внесению ее в Государственный реестр средств измерений. После этого пройдут комплексные испытания новой информационно-измерительной системы", - уточнили в госкорпорации.

Новая система позволит автоматизировать процессы сбора, хранения и обработки информации о параметрах испытываемых двигателей, параметрах стенда на этапах подготовки и проведения огневых испытаний, отметили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что НПО "Энергомаш" передал в 2021 году первый двигатель РД-171МВ в Ракетно-космический центр "Прогресс" для проведения испытаний.