Ростех поставил в Центр подготовки космонавтов тренажеры для отработки стыковки кораблей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) оптические визиры, тренажеры для обучения космонавтов навыкам ручной стыковки космических кораблей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обучающие симуляторы созданы для совершенствования навыков стыковки космических кораблей с орбитальными станциями и ориентации в космосе.

"Тренировочные устройства выполнены на основе девятиканальных визиров ВСК-4 - космических "перископов", которые используются на всех модификациях космических аппаратов семейства "Союз", - уточнили в Ростехе.

Как отметил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко, визиры разработки и производства Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" используются более 50 лет, с первых запусков "Союзов", и не раз помогали космонавтам выходить из нештатных ситуаций при сближении. "На сегодняшний день для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке мы поставили три тренажерных устройства, а также продолжаем оснащать нашими визирами космические корабли "Союз", - отметил он.