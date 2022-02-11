Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 4 марта

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Следующая партия из 36 спутников британской компании OneWeb будет запущена с космодрома Байконур в Казахстане 4 марта. Об этом сообщила в ночь на пятницу компания - оператор запуска Arianespace.

"Следите за обновлениями, наш следующий запуск OneWeb запланирован на 4 марта с космодрома Байконур в Казахстане. Нам не терпится увидеть, как наша ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту еще 36 спутников OneWeb", - говорится в коротком сообщении в Twitter компании.

В ночь на пятницу ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту 34 спутника OneWeb. В пресс-службе Arianespace уточнили, что после нынешнего запуска общее количество спутников OneWeb на орбите достигнет 428.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Все они были выведены российскими ракетами-носителями "Союз". Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников британской компании.