Маск считает, что доставка 150 тонн грузов на орбиту скоро будет стоить меньше $10 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Доставка 150 тонн грузов на низкую околоземную орбиту с введением в строй и полноценным использованием космического корабля Starship американской компании SpaceX через три года может стать дешевле $10 млн. Об этом заявил в четверг ее основатель и глава Илон Маск, выступая в штате Техас на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа космического корабля.

"Через два-три года, я думаю, очень вероятно, что весь полет будет стоить меньше $10 млн, и это для 100 тонн грузов на полезную орбиту, на низкую орбиту вес будет составлять 150 тонн", - сказал он.

Маск также выразил идею, что в будущем может быть намного эффективнее доставлять грузы по нашей планете на дальние расстояния с помощью ракет, нежели чем транспортной авиацией. "Если например, вы стартуете отсюда [из Техаса] в Сингапур <...> скорее всего прямой перелет занимает часов 20, а ракета долетит меньше чем за час. Это значит, что вы сможете использовать ракету в 20 раз чаще, чем самолет, и это в 20 раз эффективнее с точки зрения капитальных вложений", - заявил глава SpaceX.

По оценкам экспертов, старт одной ракеты-носителя Falcon 9, которая в настоящее время используется в большинстве запусков компании, обходится SpaceX в сумму порядка $50 млн. Она может доставлять на низкую околоземную орбиту 15,6 тонн грузов при условии возвращения на землю первой ступени.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.