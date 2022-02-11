Путин поручил Роскосмосу решить вопрос финансирования запуска студенческих спутников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Роскосмосу совместно с Минобрнауки и Минпросвещения обсудить вопросы финансирования и организации запусков студенческих микроспутников. Соответствующее поручение дано по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря 2021 года.

"Рекомендовать госкорпорации "Роскосмос" рассмотреть совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России вопросы, связанные с организацией, проведением и финансированием работ по обеспечению в установленном порядке попутных запусков научно-образовательных микроспутников, разработанных при участии обучающихся образовательных организаций и молодых ученых", - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и профильные министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов. Соответствующий доклад они должны представить до 1 июня, и в дальнейшем отчитываться ежегодно.

В декабре на встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых представители науки заявили, что необходимо производить около 20 запусков микроспутников ежегодно, а программа по запуску таких аппаратов требует поддержки на долгосрочной основе. Президент тогда пообещал, что переговорит с главой Роскосмоса.

В свою очередь ранее было принято решение о создании совместно с АО "ИСС им. академика М. Ф. Решетнева" сети лабораторий по созданию малых космических аппаратов в ведущих российских вузах. Так в проекте уже участвуют ТУСУР, СибГУ им. М. Ф. Решетнева, БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, Томский госуниверситет и Томский политехнический университет. Кроме того, образовательный центр "Сириус" получил лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, два первых школьных наноспутника, созданные участниками программ образовательного центра, были на орбите Земли 2,5 года, новый спутник весной 2021 года был отправлен в космос.