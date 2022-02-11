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Несколько институтов РАН готовят предложения по отправке ученых на МКС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Несколько институтов Российской академии наук (РАН) готовят предложения по отправке ученых на Международную космическую станцию (МКС), сообщил в пятницу журналистам президент РАН Александр Сергеев.

"Сейчас несколько наших институтов формулируют свои предложения в "Роскосмос", чтобы программу организовать. <…> Это было совместное предложение, <...> чтобы направлять туда [на МКС] профессиональных ученых, которые могли бы там эффективно проводить эксперименты", - сказал Сергеев во время поездки в Екатеринбург.

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