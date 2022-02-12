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Телескоп James Webb передал на Землю первые после своего запуска снимки

Снимки представляют собой изображения 18 размытых точек света

ТАСС, 12 февраля. Орбитальный телескоп James Webb передал Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) свои первые после запуска экспериментальные снимки. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.

"Вся команда "Уэбба" в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в [камеру ближнего инфракрасного диапазона] NIRCam", - приводятся в заявлении слова главного исследователя камеры Марсии Рике.

Снимки представляют собой изображения 18 размытых точек света - столько же, сколько зеркальных панелей у камеры. Сообщается, что в течение месяца специалисты будут корректировать расположение зеркальных сегментов камеры, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку.

Как указано в пресс-релизе, телескоп начал делать снимки 2 февраля. Ученые меняли его положение в зависимости от прогнозируемого местонахождения объекта 156 раз. Весь процесс занял около 25 часов. "Изображения "Уэбба" будут становиться только четче, - говорится в заявлении. - Ожидается, что первые научные изображения будут доставлены на Землю этим летом".

Запуск состоялся в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. С помощью телескопа James Webb будут изучать древнейшие во вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.

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