Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на стартовую площадку

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-19" установлена на стартовую площадку космодрома Байконур. Об этом в субботу сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"В субботу, 12 февраля 2022 года, ракету космического назначения "Союз-2.1а"/"Прогресс МС-19" вывезли на стартовый комплекс площадки № 31", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, после установки ракеты и сведения башен обслуживания специалисты дочерних организаций госкорпорации приступили к работам по графику первого стартового дня.

"Сегодня предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем - заключительные операции на "нуле" и доклад по результатам первого стартового дня", - уточнили в Роскосмосе.

Запуск ракеты запланирован с космодрома Байконур на 15 февраля 2022 года в 07:25 мск. "Прогресс МС-19" должен доставить на МКС 430 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы "Родник", 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 600 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.