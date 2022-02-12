Россия и Венгрия намерены и дальше сотрудничать в области космических исследований

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Венгрия подписали заявление о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в области космических исследований. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Москву премьер-министра Виктора Орбана подписали заявление о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в области космических исследований в мирных целях", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роскосмосе, Россия и Венгрия плодотворно сотрудничают в области мирного освоения космоса почти полвека.

"За прошедшие годы с участием различных венгерских и российских научно-исследовательских институтов, университетов и компаний началась технологическая и инструментальная разработка трех венгеро-российских проектов космических исследований", - уточнили в пресс-службе.

К самым известным совместным проектам относятся орбитальный микроспутник для исследования свойств молнии "Чибис-АИ", измерительный комплекс "Обстановка-2", а также "Система Trabant" изучающая динамику процессов космической погоды и ионосферы.