РФ будет следить за деятельностью иностранцев на Луне с автоматической станции

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-26" позволит следить за деятельностью иностранных государственных и частных космических аппаратов на поверхности Луны. Об этом в воскресенье сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Разведка и определение свойств лунных ресурсов, а также оценка и контроль деятельности на Луне зарубежных государственных и частных космических аппаратов станут важными задачами для долгосрочной российской программы исследования и освоения "соседки" Земли", - говорится в сообщении, посвященном описанию планов работы автоматической межпланетной станции "Луна-26", запуск которой запланирован на 2024 год.

По информации госкорпорации, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, входит в госкорпорацию "Роскосмос") ведет разработку эксперимента по обнаружению малозаметных объектов. По плану, космический аппарат который отправится к естественному спутнику Земли уже после "Луны-26", будет определять свойства объектов с низкой отражательной способностью и размерами порядка нескольких сантиметров с помощью оптико-электронной аппаратуры инфракрасного диапазона с окололунной орбиты высотой от 50 до 100 километров.

"Дистанционное определение температуры, степени черноты и размера объектов позволит сделать предварительные выводы о их минералогическом составе, плотности и массе", - сообщили в Роскосмосе.

Как отметили в госкорпорации, также задачами станции "Луна-26" будут картографирование с окололунной полярной орбиты минералогического состава и распределения водяного льда на поверхности спутника Земли.