Индия успешно вывела на орбиту спутники в ходе первого в 2022 году космического запуска

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) утром в понедельник успешно вывела на орбиту спутник радиолокационного зондирования Земли, а также еще два малых аппарата. Об этом ISRO сообщила на своей странице в Twitter.

"Индийская ракета-носитель PSLV-C52 вывела спутник наблюдения Земли EOS-04 на запланированную солнечно-синхронную полярную орбиту на высоту 529 км", - говорится в сообщении.

Индийское космическое ведомство указывает, что запуск произведен около 06:00 (03:30 мск) со стартовой площадки космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

Радиолокационный спутник EOS-04 весом 1 710 кг предназначен для получения высококачественных изображений земной поверхности при любых погодных условиях и будет задействован в таких областях, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, гидрология, картографирование наводнений и т. п.

Вместе со спутником EOS-04 были запущены два малых аппарата. Спутник Inspiresat-1, разработанный студентами Индийского института космических наук и технологий совместно с американским Университетом Колорадо и участниками из Сингапура и Тайваня, будет исследовать динамику ионосферы и процессы в солнечной короне. На аппарате INS-2TD будут отрабатываться технологии для разрабатываемого индийско-бутанского спутника. INS-2TD оснащен тепловизионной камерой для оценки температуры земной поверхности. Это первая космическая миссия Индии в 2022 году.