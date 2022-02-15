Госкомиссия допустила ракету "Союз" с кораблем "Прогресс" к заправке и пуску

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему во вторник пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19" с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" топливом и пуск. Он запланирован в 07:25:40 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" запланирован с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур в 07:25 мск 15 февраля. Стыковка с МКС намечена на 10:08 мск 17 февраля. "Прогресс МС-19" проведет в космосе 370 суток. Это первый запуск с Байконура в 2022 году.

Общий объем сухих грузов, которые будут доставлены на МКС, составляет около 1 600 кг, в том числе бортовая ресурсная аппаратура, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и еда для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, а также 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.