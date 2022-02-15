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В Роскосмосе рассказали об оптимизации 8,8% сотрудников в космической отрасли за три года

Это происходит за счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов, сообщил первый замгендиректора корпорации Максим Овчинников в интервью "Ведомостям"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Оптимизация численности космической отрасли РФ за 2019-2021 годы составила 8,8%. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников в опубликованном во вторник интервью газете "Ведомости".

"За счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов продолжается процесс оптимизации деятельности предприятий, входящих в госкорпорацию: ожидаемая оптимизация численности отрасли за 2019-2021 годы составляет 8,8%", - рассказал он.

Овчинников подчеркнул, что для существенного увеличения зарплат в отрасли необходимо повысить эффективность предприятий и госкорпорации в целом. "Мы развернули на многих предприятиях программу по снижению затрат, снижению трудоемкости, что может высвободить ресурсы для повышения зарплат. Мы понимаем, что из-за низких зарплат каждый год будем терять высококвалифицированных специалистов, которые будут уходить в частный сектор", - пояснил он, подчеркнув, что вопрос повышения зарплат на предприятиях госкорпорации является для нее одним из самых приоритетных.

Теги
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